Angelo Branduardi in concerto a Schio

Quest'anno al Sacrofest arriva Angelo Branduardi. Sabato 1° giugno alle ore 21 il Teatro Astra di Schio ospiterà un concerto di uno dei cantautori più iconici della musica italiana. Con mezzo secolo di carriera alle spalle, Branduardi ha regalato al pubblico canzoni indimenticabili e spettacoli emozionanti.

"Confessioni di un malandrino" è il titolo del nuovo tour che lo vede protagonista in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin. Un'occasione per ascoltare i brani più celebri di Branduardi in una veste inedita e intima.

Un viaggio musicale tra passato e presente

Al centro del concerto ci saranno le sonorità del violino e della chitarra di Branduardi, accompagnate dalla "piccola orchestra" di Valdemarin, che spazierà dal pianoforte a coda alle chitarre e alla fisarmonica. Il pubblico potrà rivivere i grandi successi di Branduardi, ma anche scoprire brani rari e meno conosciuti, tratti dal suo vasto repertorio. Ma alla fine si canterà tutti insieme i pezzi più famosi come Alla fiera dell'Est.

Un'autobiografia in musica

Nonostante moltissimi vedano in lui solo il menestrello di Alla fiera dell’est, Angelo Branduardi è un caso unico nella storia della musica italiana. Nella sua carriera ha esplorato in lungo e in largo i vasti territori del suono, navigando tra le culture, tra sacro e profano, e che – prediligendo per sé la definizione di trovatore – ha fatto sì che ogni suo brano fosse un piccolo giro del mondo, per la quantità di spunti e strumenti messi in campo. È inoltre un cantore di alta spiritualità e un grandissimo divulgatore di cultura: supportato dalla moglie Luisa Zappa – da sempre autrice dei testi e stimolo costante per la sua ricerca – ha narrato le gesta di San Francesco e musicato poesie di Sergej Esenin e William Butler Yeats, ha scritto colonne sonore per il cinema e sperimentato con l’elettronica, ha raccontato favole e leggende di tutto il mondo. Con la sua voce e il suo violino, insomma, ha trasportato gli ascoltatori verso altre realtà.

SABATO 1° GIUGNO ore 21 al Teatro Astra

BIGLIETTI: €35 Platea, €25 Galleria, €20 Ridotto