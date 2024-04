Angelina Mango, concerto nel vicentino della vincitrice del Festival di Sanremo

L'AMA Preview 2024 si arricchisce ulteriormente con la presenza di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, che si esibirà il 13 luglio a Romano d’Ezzelino, affiancando Tedua. La line-up dell'evento include anche le esibizioni dei Queens Of The Stone Age il 5 luglio e di CCCP / Marlene Kuntz il 12 luglio. Il successo di Angelina Mango non si ferma qui: dopo aver dominato l'estate 2023 con il singolo “Ci pensiamo domani” e aver incassato numerosi riconoscimenti, tra cui sei dischi di platino, si appresta a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Con radici artistiche profonde, grazie ai genitori Mango e Laura Valente, Angelina ha saputo conquistare il pubblico fin dal suo debutto nel 2020, dimostrando talento e originalità.

Riassumendo così la situazione generale, AMA Preview propone Queens Of The Stone Ages il 5 luglio, CCCP / Marlene Kuntz il 12 luglio e Tedua / Angelina Mango il 13 luglio. AMA Music Festival invece comprende, per ora, The Offspring il 21 agosto (Day 1), Frah Quintale più Coez / Il Tre / Clara il 23 agosto (Day 3) e Paul Kalkbrenner il 24 agosto (Day 4).



Angelina Mango sta vivendo un anno da record nel mondo della musica. La vincitrice di Sanremo 2024 con il brano “La Noia” ha già conquistato sei dischi di platino e due dischi d’oro, accumulando oltre 200 milioni di stream audio e video. Prossima a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, Angelina continua a mietere successi, ascolti e visualizzazioni. Dominatrice dell’estate 2023 con il singolo “Ci pensiamo domani”, certificato triplo disco platino, ha incantato il pubblico con il suo tour “Voglia di vivere”, registrando il tutto esaurito in ogni data. Con un nuovo tour già annunciato e la sua presenza massiccia sui social media, continua a sfondare i confini della musica italiana, affrontando temi significativi attraverso un mix di rap, R&B e bel canto.



Originaria di Lagonegro, la giovane cantautrice ha debuttato nel 2020 e continua a sorprendere il pubblico con la sua energia e la originalità. Figlia d’arte, ha ereditato il talento dei genitori, il cantautore Mango e la cantante dei Matia Bazar, Laura Valente. Il trasferimento a Milano la fa arrivare al primo singolo “Va tutto bene”, seguito dall’EP “Monolocale”. Da qui in poi la sua carriera prende il volo con premi, contratti discografici, una serie di singoli di successo e partecipazioni a programmi televisivi di rilievo, come l’edizione 2023 di “Amici di Maria De Filippi”, vero trampolino di lancio, dove ha conquistato il secondo posto e vinto nella categoria canto.



I biglietti sono disponibili su www.amamusicfestival.com e su www.ticketone.it