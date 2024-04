Angela Finocchiaro in “Il calamaro gigante” al TCVI

30 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30.

Una nuovissima produzione è in arrivo nella stagione di prosa del Teatro Comunale di Vicenza: in Sala Maggiore, lunedì 22 e martedì 23 aprile alle 20.45 ci sarà “Il calamaro gigante”, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, regia di Carlo Sciaccaluga, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore toscano Fabio Genovesi.

Angela Finocchiaro torna dunque a Vicenza, al Teatro Comunale, dopo il grande successo di “Ho perso il filo” nel novembre 2018; insieme a lei sul palco ci saranno l’attore, regista e drammaturgo Bruno Stori e un gruppo di otto performer (Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato), riuniti per portare in scena un movimentato viaggio fuori dal mondo e dallo spazio, “seguendo il flusso delle onde”, come recitano le note allo spettacolo. La protagonista si ritroverà in compagnia di una strana creatura di nome Montfort con cui finirà per vivere le avventure di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e le sfide impossibili, in un racconto che attraversa i secoli e i continenti.

L’incontro a teatro prima dello spettacolo, sarà condotto lunedì 22 e martedì 23 aprile alle 20.00, al Ridotto del Tcvi, da Nicoletta Martelletto.

Per le due date dello spettacolo “Il calamaro gigante” al Tcvi, restano ancora dei biglietti.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono 0444 324442, chiamando nei giorni di apertura dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

Costano 30 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30.