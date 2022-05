Anello piccole dolomiti: programma escursioni gratuite 2022

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il calendario di escursioni a piedi, con gli asini, in mtb e in e-bike legate all’Anello Piccole Dolomiti (Regione Veneto - Provincia di Vicenza).

L’iniziativa si propone di condurre i visitatori alla scoperta dell’Anello e delle eccellenze del territorio: le escursioni comprendono infatti la visita a siti d’interesse quali pievi, punti panoramici, contrade, tratti suggestivi nonché degustazioni o pranzi a base di prodotti locali presso alcune realtà aderenti al progetto. Di seguito i sette appuntamenti programmati da maggio ad ottobre 2022.



Domenica 15 Maggio - I MISTERI DELLA VAL DEL BOIA (uscita e-bike)

Splendida uscita lungo la suggestiva e rigogliosa Val del Boia e la zona collinare di Valdagno (VI) tra contrade, boschi e punti panoramici spettacolari sulla vallata. Pranzo a base di trota presso il Laghetto Marchesini.

Organizzazione: Bike3King

Info e prenotazioni: 371 3899653 bike3kingasd@gmail.com



Domenica 22 Maggio - DI ANGUANE E DI ALTRE STORIE (trekking)

Escursione storico-naturalistica lungo le Vie dell’Acqua alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’alta valle del Chiampo, attraverso boschi, pascoli e contrade ascoltando leggende locali cimbre di Anguane ed altre storie.

Organizzazione: Simona Boseggia, Guida Ambientale Escursionistica

Info e prenotazioni: 388 6383495 turismonaturalisticorurale@gmail.com



Domenica 5 Giugno - ANTICHE CHIESE E RECONDITI SENTIERI (uscita in e-bike)

Escursione tra la zona collinare di Brogliano e le dolci colline di Nogarole Vicentino, con visita all'antica Pieve di Brogliano e la chiesa del Castellaro. Pranzo finale a base di gnocchi di Patata Monte Faldo De.Co. e prodotti locali presso l'azienda La Primula.

Organizzazione: Bike3King

Info e prenotazioni: 371 3899653 bike3kingasd@gmail.com



Domenica 12 Giugno - DI CONTRADA IN CONTRADA, ALLA CASCATA DEI PAPALINI (trekking)

Nell'ambito dell'evento "Assaggi di Astronomia", ospitato presso

il MarSEC - Marana Space Explorer Center a Marana di Crespadoro (VI), passeggiata alla scoperta delle suggestive contrade Pozza e Papalini e della vicina cascata. Possibilità di pranzare al MarSEC.

Organizzazione: Simona Boseggia, Guida Ambientale Escursionistica

Info e prenotazioni: 388 6383495 turismonaturalisticorurale@gmail.com



Domenica 24 Luglio - LA VAL CREME E I LAGHETTI DELLE MONTAGNOLE (Trekking)

Escursione guidata lungo Val Creme fino all'Altopiano delle Montagnole di Recoaro Terme. Visita al laghetto "Sea del Risso" e osservazione di alcuni alberi secolari lungo il Sentiero dei Grandi Alberi, con la splendida cornice delle Piccole Dolomiti.

Organizzazione: Simona Boseggia, Guida Ambientale Escursionistica

Info e prenotazioni: 388 6383495 turismonaturalisticorurale@gmail.com



Domenica 21 Agosto - SULLE TRACCE DELL'EREMITA (uscita in e-bike)

Escursione in e-bike tra Recoaro Terme e Recoaro Mille, godendosi

la frescura di spettacolari percorsi sterrati nel bosco e scorci panoramici mozzafiato sulla catena delle Piccole Dolomiti. Visita alla casa museo di Abramo e pranzo in contesto rurale.

Organizzazione: Bike3King

Info e prenotazioni: 371 3899653 bike3kingasd@gmail.com



Domenica 2 Ottobre - L'ANTICO SENTIERO DELLA BRESSAVALDA CON GLI ASINI (Escursione someggiata)

Dalla Fattoria Ciuchinando in direzione Marana, passeggiata in compagnia di asini e conduttori lungo l'antico sentiero della Brassavalda parlando di storie e geografie, di uomini e animali, sullo sfondo di un paesaggio naturale dalla spiccata impronta cimbra.



Info e prenotazioni: 349 6205756 ciuchinando@gmail.com