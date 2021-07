Anello del Sengio Alto e Ponte Sospeso del Pasubio

Prezzo non disponibile

Il Sengio Alto è una montagna incredibile, uno sperone verticale che divide il gruppo del Carega dal massicio del Pasubio. Sulle sue pareti elevate si sono compiute imprese alpinistiche notevoli che sono entrate nella storia e sono cresciuti molti scalatori di fama internazionale. Noi compiremo un anello ai piedi della montagna visitando paesaggi molto diversi! Sul lato Trentino boschi, prati e malghe fanno da contorno a panorami da favole. Sul lato veneto dominano i paesaggi rocciosi e i ghiaioni e la vista può spaziare sulla pianura veneta. Qui fu costruita la Strada del Re, che fu innaugurata dal Re Vittorio Emanuele III nel 1918. Oggi la strada è chiusa al transito e soggetta in inverno a scarichi di materiali dall'alto. Per superare un tratto franato da un paio d'anni è stato costruito il Ponte Avis, un ponte tibetano di oltre 100 metri che renderà questa escursione ancora più bella. Avremmo modo di visitare esternamente l'ossario del Pasubio, eretto in memoria degli oltre 13.000 caduti sul Pasubio durante la Grande Guerra.

SABATO 17 LUGLIO 2021 DALLE ORE 09:30 ALLE 15:00

Lunghezza: 12 chilometri e 550 metri di dislivello positivo

Ritrovi: ore 7.50 al parcheggio del casello di Verona est o direttamente al Pian delle Fugazze alle 9.20

Pranzo al sacco.

Difficoltà: Medio- semplice. Il percorso non presenta grandi difficoltà, la salita è ben distribuita ma i 12 chilometri richiedono comunque un minimo di allenamento in montagna.

ATTENZIONE: l'attraversamento del ponte tibetano, sebbene non comporti alcun rischio, potrebbe dare problemi a chi ha problemi con l'altezza ed quindi sconsigliato a chi soffre di vertigini.

Cosa è necessario avere:

- scarponcini da montagna, meglio alti alle caviglie e comunque con una buona aderenza sui vari tipi di terreno montano

- pantaloni meglio lunghi

- giacca anti-vento

- nello zaino guanti, berretto, una mantellina/ guscio in caso di pioggia

- portare acqua, zuccheri e frutta secca

- pranzo al sacco

- gel igienizzante e mascherina

Costo: 20 euro comprensivo di accompagnamento e spiegazioni sui luoghi attraversati. Sotto i 18 anni si paga 10 euro.

Per tutte le informazioni telefonare al 3470657489

Per l'iscrizione bonifico sul conto IT46T0503459790000000003036 intestato a Diego Merzari.

L'evento potrà subire delle modificazioni a seconda delle condizioni meteo.