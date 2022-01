Anello del Mottolone: escursione ad anello, tra boschi, prati e doline

Bella escursione ad anello, tra boschi, prati e doline su quello che è un vero e proprio serbatoio d'acqua sotterraneo: il monte Mottolone!

Tra le curiosità che si inconteranno ci sono l'antica chiesetta della Villa di Fimon e la Fontana del Mottolo, una sorgente perenne tra le più alte dei Berici (340 m), nonché un'importante e antichissima fonte di approvvigionamento idrico per la gente locale.

Ampi scorci panoramici da?la Valle dei Mulini all'altopiano di Asiago, fino alle Piccole Dolomiti e al Monte Baldo.

SABATO 22 gennaio 2022

Luogo e ora di ritrovo: ore 13:30 presso l'Antica Trattoria "Ai Colli Berici"

https://maps.app.goo.gl/zvGTCoMiFbFxyHQi6

Dati tecnici:

-Lunghezza: 8 km circa

-Dislivello in salita: 300 m circa

-Impegno e difficoltà: facile

-Rientro previsto per le 17:00 circa (variabile a seconda del passo e delle pause).

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

- Pila frontale o torcia (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.