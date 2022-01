L'anello del Forte di Campolongo: ciaspolata sull'altopiano di Asiago

Semplice ed affascinante ciaspolata nella parte superiore dell'Altopiano di Asiago. La salita nel bosco porterà allo storico Forte Campolongo, recentemente restaurato a regola d'arte, edificato tra le dolci pendenze orientali e le verticali rocce che oggi regalano meravigliosi panorami sulla Val d'Astico. Al rientro ci sarà la possibilità di pranzare al sacco o nel caldo rifugio Campolongo, prima di scendere a valle.

Sabato 15 gennaio dalle ore 09:45 alle ore 16:00

Ciaspolata lungo l'anello del Forte di Campolongo



INFO TECNICHE

Difficoltà: facile

Lunghezza: 5,5

Dislivello: 250 m



CHI PUÒ PARTECIPARE

Itinerario di livello facile rivolto anche a famiglie con bambini dai 10 anni in su, abituati al cammino.



ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA

Indumenti adatti alla stagione invernale

scarpe da trekking impermeabili (no scarpe basse, MoonBoot o Timberland)

ciaspole (possibilità di noleggio)

ghette (in caso di neve abbondante)

zaino

berretta

guanti

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

snack

acqua/thermos con bevanda calda

medicine personali

mascherina, gel disinfettante



LUOGO DI RITROVO

1) Ritrovo ore 07:45 Parcheggio del casello di Padova ovest

https://goo.gl/maps/Xnw8JExG6JNX1wjq9

2) Ritrovo ore 9:45 al Rifugio Campolongo - Via Verenetta, 36010 Rotzo VI

https://goo.gl/maps/5GHQTYXc3VvADbtt9



QUOTA

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

La Quota Comprende:

n.1 Guida ambientale escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

La Quota Non Comprende:

trasporto

noleggio ciaspole e bastoncini, accesso ai percorsi e parcheggio: € 10,00

pranzo in rifugio (menù alla carta)

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



CHI ACCOMPAGNERÀ

Stefano Benetton - Guida ambientale escursionistica

Chiara Caratti - Organizzatrice e Accompagnatrice turistica



COME ISCRIVERSI

- Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

- tramite messaggio su Facebook messenger

- Iscrizione diretta al seguente link:

https://forms.gle/AMYRVweMvo7R6jnSA

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



CHIUSURA ISCRIZIONI

Entro le 15:00 di venerdì 14 gennaio

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



REGOLAMENTO

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE presente nel form d'iscrizione.

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).