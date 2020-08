La passione di lunga data per la musica irlandese, rivisitata in chiave moderna, prende vita nel progetto solista di ANDREA ROCK, con il quale dal 2015 ad oggi, pubblica tre dischi e diversi singoli e videoclip (“Hibernophile” LP, “Influences” EP, “This Is Home” split album con il songwriter americano Nicholas Johnson, "Folk Punk Anthem" singolo, "Farewell to Erin" singolo).

Negli anni ha avuto l'occasione di condividere il palco con grandi nomi del genere punk/folk internazionale come Chuck Ragan, the White Buffalo, Tim Vantol, Kevin Seconds, Dave Hause, Frank Turner e molti altri.

Andrea Rock alla chitarra acustica e voce, accompagnato da Lorenza Vezzaro al violino, confeziona un live set in duo intimo e speciale, con il la quale ci porterà in viaggio nell’isola di smeraldo.



Andrea Rock & The Rebel Poets - Live in Bocciodromo, Vicenza

sabato dalle ore 19:00 alle 00:00

Bocciodromo Vicenza