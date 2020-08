Andrea Pennacchi presenta: "Pojana e i suoi fratelli"

Villa Angaran San Giuseppe ospita il più iconico narratore contemporaneo della terra Veneta, che nel parco cinquecentesco bassanese racconta, dialogando con l'editore Giuseppe "Pippo" Civati, la sua prima opera letteraria.

Nato da un adattamento in chiave veneta de Le allegri comari di Windsor, Franco Ford - "Pojana" - arriva alla ribalta con il celebre video Ciao terroni: un avido padroncino del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia senza remore opinioni durissime (nutrite dal pregiudizio) in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto. I suoi "fratelli" (un ex bouncer, un rinomato derattizzatore, il sosia di Walter E. Kurtz di Apocalypse Now e molti altri) vedono la luce all'indomani del primo aprile 2014, quando in un capanón di Casale di Scodosia viene rinvenuto un Tanko - una macchina movimento terra blindata, con un piccolo cannone in torretta.

Una schiera di personaggi forgiati dall'immaginazione del rapsodo Andrea Pennacchi, trasposti infine dal palco del teatro alla pagina scritta. Questo testo li raccoglie tutti, con le loro ossessioni, la rabbia, la disperazione e l'ignoranza. Da maschere goldoniane a specchio di una società intera: per raccontare la loro storia, un po' falsa e un po' vera, e per guardarci allo specchio.



PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'POJANA E I SUOI FRATELLI' di ANDREA PENNACCHI

OSPITI:

- Andrea Pennacchi (attore e scrittore)

- Giuseppe Civati (editore)

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Mascherina obbligatoria. Per prenotarsi mandare mail a invilla@villangaransangiuseppe.it

Venerdì dalle ore 19:00 alle 20:15

Villa Angaran San Giuseppe

Via Ca' Morosini 41, Bassano del Grappa

ATTENZIONE!!!

La rotonda Viale Diaz sarà chiusa al traffico il giorno dell'evento. Vi consigliamo di raggiungere la Villa a piedi o transitando per Viale Aldo Moro.