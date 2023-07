Andrea Pennacchi in 'Pojana e i suoi fratelli' al Castello di Romeo

Mercoledì 19 luglio, ore 21.15 tra le mura medievali del Castello di Romeo una serata imperdibile con lo spettacolo di POJANA E I SUOI FRATELLI

di e con ANDREA PENNACCHI.

Musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segat.



In scena il Pojana con tutti i suoi fratelli, a raccontare storie del nordest sospese tra verità e falsità per guardarsi allo specchio. «È significativo che i veneti da gran lavoratori un po’ mona siano diventati avidi padroncini così di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi – dice Pennacchi - Un enigma, che per noi si risolve in racconto: siamo passati da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera».



BIGLIETTI

intero € 15 – ridotto* € 10

*Per possessori Carta Giovani Nazionale, disabili L. 104, allievi scuole di teatro. Acquistabile solo nelle biglietterie fisiche (Ufficio Cultura e biglietteria castello)

Acquistabili presso l’Ufficio Cultura e online su myarteven.it, vivaticket.com e relativi punti vendita; presso la biglietteria del Castello di Romeo il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (tel. 0444 492259)



INFO



Arteven www.myarteven.it - fb arteven circuito teatrale regionale