Andrea Pennacchi e Renzo Carbonera lunedì ospiti all’Odeon per l’anteprima di “Pluto”

Anteprima speciale al Cinema Odeon di Vicenza, lunedì 13 febbraio alle 18.15, con ospiti il regista Renzo Carbonera e l’attore Andrea Pennacchi, che incontreranno il pubblico per presentare il film “Pluto or: How I learned not to stop worrying and not to love the bomb”, pellicola che vede il noto interprete padovano alla sua prima esperienza cinematografica come protagonista.

In “Pluto”, attraverso il linguaggio della fiction Carbonera racconta eventi verosimili e di stringente corrispondenza con la cronaca, viste le tensioni in atto e il riaffacciarsi della minaccia atomica.

Nel film incontriamo un uomo che si rifugia tra le montagne, in mezzo ad alcuni resti delle varie guerre mondiali combattute negli ultimi 100 anni. Entrando a piccoli passi nella sua vita, e nel suo passato, scendiamo con lui in una spirale di ricordi, suggestioni, realtà e follia. L'immaginazione diventa allucinazione e in questo registro entriamo nella vita di Franco, che ha servito in missioni militari in tutto il mondo, è stato ferito in un incidente e ha perso gli affetti più cari a causa del lavoro che lo ha portato in numerose basi americane in Italia e in Europa, sempre in compagnia della bomba che, ora, è diventata la sua ossessione e la sua unica ragione di vita.

Biglietti disponibili in cassa oppure online su https://odeonvicenza.18tickets.it