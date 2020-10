Continua al nuovo Groove, anche in tempo di restrizioni, la rassegna di eventi che miscela dolcemente suoni e sapori per creare un atmosfera unica che coccolerà le domeniche sera.

Un aperitivo raffinato che vedrà esibirsi sul palchetto del birrificio artisti da tutto il panorama nazionale e da tutto il mondo.

Domenica 11 Ottobre 2020

Live h. 18:30

ANDREA CUBEDDU

Bio: Andrea Cubeddu è un cantautore sardo, del ‘93.

Il suo nuovo album si chiama ‘nostos’, che in greco significa 'ritorno'. Questo nuovo progetto è esso stesso un ritorno alle origini. All’uso della lingua italiana, in primo luogo, e al racconto della vita umana, tra lotte interiori e confronti con l’altro e il diverso, trattato attraverso scorci della quotidianità e spesso letto attraverso il mito, veicolo per eccellenza della conoscenza collettiva.

Le melodie sono figlie delle musiche tradizioni dei popoli del Mediterraneo, tra echi di onde che si infrangono sulle chiglie delle navi, canti di sirene e voci dei monti portate dal vento.

Per la serata, verrà accompagnato dalle percussioni di Rita Brancato.

L'evento si svolge nel totale rispetto delle normative anti-Covid. Preghiamo per questo motivo di prenotare chiamando il numero

3493489902

DOMENICA DALLE ORE 18:30

Andrea Cubeddu / Groove Acoustic Sunday

Zugliano