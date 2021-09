Andrea Cubeddu giovane cantautore sardo presenta "Eudaimonia

Cosa c’entra la vostra ultima storia d’amore finita male con il dàimon di Aristotele? Che profonde verità si nascondono sul fondo di un bicchiere – o una bottiglia.. – di vino forte?

Ce lo racconta in musica Andrea Cubeddu giovane cantautore sardo che presenta il suo ultimo disco "Eudaimonia", per l'occasione accompagnato da Rita Brancato alle percussioni. Un lavoro di ricerca musicale e personale, che naviga tra frammenti di quotidianità’ e mito greco, in un viaggio alla scoperta di se stessi e di confronto con il mondo.



Apertura Circolo Cosmos alle 20.00, inizio concerto alle 21.00.

// EUDAIMONIA //

Andrea Cubeddu è un cantautore sardo del ‘93. Il suo nuovo album si intitola “Eudaimonia”, che in greco significa “felicità, beatitudine”, letteralmente "buona possessione".

Aristotele utilizzò per primo questa parola per definire la felicità che si sperimenta nel lento processo di riscoperta di sé, frutto del dialogo instaurato con la parte di noi più interna e nascosta che il filosofo chiamava "daimon" (una forma di coscienza ante litteram) con quella più esterna, ossia il mondo circostante. L’equilibrio tra interno ed esterno è in costante mutamento, e così la felicità che volta per volta sperimentiamo nel raggiungerlo.

Le canzoni di Eudaimonia nascono dalla fame di conoscenza e comprensione di sé e dell’altro. I testi trattano del costante dialogo che internamente muoviamo ogni giorno, sia mediante frammenti di quotidianità sia attraverso l’utilizzo del mio greco, da sempre fonte di riflessione e ispirazione.

La musica è figlia del Mediterraneo e accompagna dolcemente l’ascoltatore nel viaggio che dalle parole prende forma.



