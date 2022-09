Arriva il grande Andrea Bocelli in concerto a Marostica il 14 settembre

Platea internazionale che sfiora il sold out per il concerto di Andrea Bocelli a Marostica, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città. Atteso dal 2020 e rinviato più volte a causa della pandemia, il celebre tenore ritornerà sul palcoscenico di Piazza degli Scacchi mercoledì 14 settembre (ore 21.00) per una serata che si annuncia davvero speciale, con 5.000 spettatori da ogni parte del mondo.

L’artista, una delle voci più amate del pianeta, sarà accompagnato da un’orchestra di 68 elementi, diretta dal maestro Marcello Rota, su un repertorio dedicato alle più celebri arie d’opera e alle sue hit più famose, con qualche sorpresa.

È ricca infatti la lista degli special guest in arrivo a Marostica per accompagnare Andrea Bocelli. Fra le voci, si segnala la presenza del soprano Cristina Pasaroiu, ammirata per la "presenza scenica e musicale molto intensa" e celebrata in molti dei più prestigiosi teatri d'opera, sale da concerto e festival del mondo; della cantante pop Ilaria della Bidia, un’artista versatile e piena di energia, con “una voce che con grinta e dolcezza invita la tua anima a danzare, lasciandola libera”; e del baritono Gianfranco Montresor. Quest’ultimo nel corso di questi 25 anni di carriera ha avuto modo di cantare su molti dei palcoscenici d’opera piu? importanti del mondo. Dal Teatro alla Scala, dove ha cantato ne Il Giocatore di Prokofiev diretto da Daniel Barenboim, all’Arena di Verona che l’ha visto piu? volte protagonista in Carmen e Turandot per la direzione di Daniel Oren e Placido Domingo, dalla Staatsoper di Berlino, al festival di Salisburgo, sotto la direzione di Riccardo Muti. In programma anche gli interventi della violinista ucraina Anastasiya Petrishak e della ballerina Angelica Gismondo (sono del 2021 le sue prime performance con Andrea Bocelli alle bellissime serate “Il Mistero della bellezza” al Teatro del Silenzio e “Lucevan le stelle” al Teatro Sferisterio). Insomma, un parterre davvero di alto livello, destinato a rendere la serata un evento unico.

Eletto ovunque nel mondo quale testimonianza della più alta tradizione vocale italiana, Andrea Bocelli ha venduto oltre 90 milioni di dischi. Perfezionatosi sotto la guida di Franco Corelli, ha raggiunto inizialmente una vasta notorietà vincendo nel 1994 il Festival di Sanremo. Parallelamente ha avviato il proprio folgorante percorso classico, affrontando sulla scena – diretto da Lorin Maazel, Seiji Ozawa, Zubin Mehta – i titoli del grande repertorio lirico. Tra le molte registrazioni del tenore toscano, Manon Lescaut sotto la guida di Plácido Domingo, Turandot e Aida sotto la direzione di Zubin Mehta. Artista dei primati, dei concerti di fronte a folle oceaniche, ha sbaragliato ogni record discografico. Tra gli innumerevoli riconoscimenti, la stella che sulla Walk of Fame di Hollywood brilla dal 2010 in suo onore. Nella propria carriera ha ricevuto 6 nomination ai Grammy Awards e altrettante nomination al Latin Grammy Awards. Si è esibito per quattro Presidenti degli Stati Uniti, tre Papi, la Famiglia Reale Inglese, molti Primi Ministri, ed anche in occasione delle cerimonie dei Giochi Olimpici, dell’Expo Mondiale di Shanghai, Expo Milano nel 2015 (accompagnato dall’Orchestra del Teatro alla Scala), fino all’inaugurazione di Expo Dubai, il 30 settembre 2021, dove ha raccolto l’ennesimo successo personale, in mondovisione.

“I concerti di Andrea Bocelli – commenta Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi – sono eventi unici che attirano persone da tutto il mondo. Si tratta di una star planetaria, simbolo dell’arte italiana nel mondo. È un onore per noi firmare il concerto di questo artista immenso che porta molta ricchezza anche al territorio. L’indotto turistico e promozionale dei suoi concerti è davvero enorme. E noi siamo pronti ad accoglierlo in una delle piazze più belle d’Italia”.

Concerto Andrea Bocelli

14 settembre 2022 – ore 21

Piazza degli Scacchi, Marostica

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data