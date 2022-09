Andare per oceani con Magellano: in Bertoliana alla scoperta delle tecniche di navigazione

L’autunno culturale vicentino in Biblioteca Bertoliana si apre nel nome di Antonio Pigafetta: in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo terrestre (1519-1522) guidata da Ferdinando Magellano, a cui partecipò il navigatore e scrittore vicentino Antonio Pigafetta, la città lo celebra con numerose e varie iniziative.

Dopo l’apertura della mostra inaugurata il 6 settembre alle Gallerie d’Italia di Vicenza, “Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio”, mostra alla quale la civica vicentina ha prestato manoscritti e opere di grande valore storico e artistico (tra cui anche il Mappamondo del cartografo Giovanni Leardo del 1448), anche la Bertoliana inizia il programma delle proprie attività il 17 settembre, con l’allestimento di una vetrina espositiva e con l’organizzazione di visite guidate per bambini, ragazzi, adulti.

La piccola mostra della Bertoliana è intitolata “Andare per oceani con Magellano. Conoscenze pratiche, strumenti scientifici, ardimenti estremi": allestita nella saletta OPAC di Palazzo San Giacomo, in contra’ Riale 5, resterà aperta fino al 31 dicembre 2022 durante gli orari di apertura della sede. Osservando i documenti esposti si potrà comprendere quali fossero gli strumenti nella cabina di comando della spedizione e le conoscenze tecniche che aveva Ferdinando Magellano nel momento in cui salpò per la traversata dei due oceani.

Il tema della navigazione e delle tecniche di navigazione sarà ulteriormente approfondito dalle visite proposte al pubblico fino alla fine dell’anno.

Venerdì 30 settembre alle 18 in occasione della 4^ Notte della Ricerca dedicata alle “Ricerche di viaggio: percorsi di ricerca tra scienza, letteratura, geografia”- evento vicentino in condivisione con le tematiche della Notte europea dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea che fin dal 2005 coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante – si terrà la visita condotta da personale della Biblioteca Bertoliana “L’impresa di Magellano attraverso portolani, libri di viaggio, atlanti geografici e astronomici” (attività gratuita, dai 14 anni, prenotazione obbligatoria settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it 0444578215).

La Biblioteca Bertoliana vuole coinvolgere anche il pubblico più giovane: "Il giro del mondo in 80 carte" e “Diari di bordo” sono le visite guidate, condotte dal personale della Biblioteca Bertoliana rivolte rispettivamente alle fasce d'età 6-9 anni (6 ottobre e 17 novembre alle 17.30) e 9-13 anni (20 ottobre e 1° dicembre alle 17.30). Durante la visita i più piccoli saranno accompagnati in Sala Manoscritti dove ascolteranno alcune letture tratte dagli scritti di Pigafetta, come la descrizione dell’incontro con i pinguini fino ad allora sconosciuti, e potranno vedere i primi “libri animati”, come le volvelle mobili di Pietro Apiano, usati come strumento per orientarsi dai navigatori dell’epoca (visite gratuite; su prenotazione settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it 0444578215; i posti sono limitati e l'accesso sarà garantito a un accompagnatore a bambino).