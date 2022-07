Andar per Malghe a Enego, tour di degustazioni

Prezzo non disponibile

Il 23 Luglio non perderti la giornata Evento "Andar per Malghe" a Enego (VI) nell’Altopiano dei 7 Comuni. Diverse le proposte offerte da parte delle varie malghe aderenti: dimostrazioni, eno-gastronomia, laboratori, escursioni a piedi e in e-bike e molto altro!

Presentati agli Info Point aperti dalle 9.00 alle 18.00 presso:

Rigufio Valmaron

Rifugio Marcesina

Ritira il tuo bicchiere, il gadget e un ticket per un calice omaggio che ti garantirà la partecipazione all’evento al costo di 10,00 € ed inizia il tour!

In ogni malga sarà possibile degustare i prodotti dei birrifici e delle cantine ospitate, con pagamento in loco.

Potrai effettuare le visite autonomamente, oppure usufruire di escursioni a piedi organizzate o ancora noleggiare una e-bike!

E' consigliata la prenotazione anticipata presso la Pro Loco di Enego chiamando il numero 350 0230698

L’accesso alle malghe rimarrà comunque garantito anche ai non partecipanti.