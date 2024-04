Andar per erbe spontanee in Val Liona: passeggiate, rassegna gastronomica, mostra

Andar per erbe spontanee con l’obiettivo di cucinarle è una tradizione radicata nel territorio, anche se oggi, ad indicare la riscoperta di questa pratica, si usa sempre più un termine anglosassone: il foraging. Chi ha certamente contribuito affinché il piacere di gustare bruscandoli, carletti, tanoni, bruschi, acetosella, aglio orsino, asparagi selvatici e molto altro ancora, non andasse perduto sono certamente i ristoratori, che con la primavera spesso propongono piatti che hanno come protagonisti queste autentiche “chicche” gastronomiche. Ma non mancano anche gli eventi ad hoc, come la Mostra delle Erbe Spontanee che si tiene in Val Liona.

Dal 25 aprile la manifestazione presenta una serie di eventi con al centro proprio la valorizzazione di questi prodotti, con il clou il 5 maggio, giornata in cui l’antico borgo di Campolongo mette letteralmente in mostra le erbe spontanee e i prodotti agroalimentari e artigianali della Val Liona. Due settimane costellate di escursioni guidate, conferenze a tema, presentazione di libri, animazione, con tanto di stand gastronomici.

La cucina avrà un posto d’onore, considerato che, dalla seconda metà di aprile e fino alla metà di maggio, va in scena la rassegna gastronomica “Erbe Spontanee in Tavola”: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar di Val Liona valorizzeranno il patrimonio tradizionale di ricette legate alla raccolta di questi squisiti prodotti della natura. Per gli appassionati delle erbe spontanee si tratta di un appuntamento irrinunciabile, visto che questi squisiti ingredienti, che crescono spontaneamente, possono essere assaporati anche assieme ai Gargati De.Co di Val Liona, un’originale pasta “autoctona” riscoperta e rilanciata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i ristoranti del territorio. Protagonisti della Rassegna sono 10 locali del paese (situati nel capoluogo, ma anche nelle diverse frazioni): Bronza Cuerta, Caffè 19.23, Ristorantino agricolo “Da Valentino“, La Pizzeria, Lupo Rosso pub pizzeria, Ristorante Trequarti, Speedy Pizza, Trattoria Isetta, Trattoria da Munaretto, Trattoria da Vigheto dal 1840.

Programma

- Giovedì 25 aprile

35a Marcia del donatore

Percorsi 6-13-22 Km

Partenza presso gli impianti sportivi di Pederiva dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Iscrizioni entro il 23/04 - 349 5666337 - 377 3386976

A cura dei Gruppi Fidas e Aido Val Liona



- Domenica 28 aprile

Passeggiata del Fondatore

Ore 15.00 Escursione guidata lungo il sentiero 51 di Villa del Ferro

Ritrovo al Parcheggio di Villa del Ferro

Quota assicurativa passeggiata: 3€



Ore 18.30 Introduzione al mondo delle birre agricole

Presso Azienda Agricola Birre della Terra

Via Mainenti, 4 - Val Liona

Aperitivo con buffet vegetariano a base di erbe spontanee

in collaborazione con Lucato Home Restaurant

Prenotazione obbligatoria al 377 3759630 fino ad esaurimento posti - Costo 15€

Percorso non adatto ai passeggini - In caso di maltempo l’evento sarà annullato



- Venerdì 3 maggio

Le erbe spontanee di casa mia

Ore 20.30 Presentazione del libro

“Erbe spontanee di casa mia - La salute nel piatto dalla terra alla tavola” di Michela Simonato – Sarà presente l’autrice

Sala Polifunzionale Palestra di San Germano



- Sabato 4 maggio

Scopri gli angoli nascosti del tuo paese

Ore 16 Prova di Orienteering aperta a tutti

Ritrovo ore 16 - San Germano dei Berici

Partenze libere dalle 17 alle 18 - Premiazioni ore 19.30

A cura di Arces OK



Ore 19.30 Cena del Borgo

Presso lo stand della Pro Loco



- Domenica 5 maggio

Presso l’antico borgo di Campolongo

23a Edizione della Mostra delle erbee spontanee, dei prodotti agroalimentari e artigianali in Val Liona.

Nella giornata di domenica, in occasione delle mostra, le strade di accesso al borgo saranno solo pedonali e per bici con servizio gratuito di Bus navetta dai parcheggi di San germano e Villa del Ferro.



Mostra delle erbee spontanee a cura della Biblioteca Civica

Stand allestiti da Aziende, Associazioni e Scuole del Territorio

Laboratori per la promozione dei mestieri artigiani



Andar per erbe

Ore 8.30 Escursione guidata con l’esperto Mariano Braggion sul Sentiero 54 di Campolongo. Rientro previsto per le ore 12

Quota assicurativa passeggiata: 3€. A cura del CAI di Noventa Vicentina

Percorso non adatto ai passeggini



Dimostrazione per bambini

Ore 10.30 -12.30 Come realizzare un erbario con erbe e fiori, fiori colorati di carta crespa a cura di Giuliana Polati

Ore 11 Inaugurazione ed apertura della 23a Mostra delle erbee spontanee, dei prodotti agroalimentari e artigianali in Val Liona, con tour presso i vari espositori presenti

Ore 12.30 Pranzo del Borgo presso lo Stand della Pro Loco

Ore 14.30 - 18.00 Rassegna di giochi di una volta. Interviene ChicEvents

Ore 16 Magic. Spettacolo con Jhon Sostegni - magia comica per grandi e piccini

Ore 16 Visita guidata al Borgo con il Prof. Raffaello Peotta. Ritrovo alla Chiesa di S. Michele di Campolongo

Ore 17 Conosciamo le erbe spontanee, conferenza con l’esperto Mariano Braggion presso lo stand della Biblioteca

Ore 19.30 Cena del Borgo, presso lo Stand della Pro Loco



Nei seguenti locali potrete gustare piatti e specialità a tema, erbe spontanee e i rinomati Gargati di Val Liona De.co.

- Trattoria da Munaretto

Tipica cucina casalinga

(Chiusura lunedì e martedì sera)

Via Pederiva, 24 • 36044 Val Liona (VI)

Tel. 0444/889513 - 0444/889360



- Ristorante Tre Quarti

Ingredienti di qualità nella cucina creativa di Chef Basso

Piazza del Donatore, 3/4 • (loc. Spiazzo)

36044 Val Liona (VI) • Tel. 0444/889674



- Trattoria Albergo Isetta

Nel cuore della Val Liona La Trattoria Isetta tramanda dal 1950 tradizione, passione e sapori

Via Pederiva, 96 • 36044 Val Liona (VI)

Tel. 0444/889521



- Ristorantino Agricolo "Da Valentino"

Fantasia in cucina al passo con la stagionalità e la genuinità

Via Casona, 10 (loc. S. Germano dei Berici)

36044 Val Liona (VI) • Tel. 0444/868002



- Trattoria Vigheto dal 1840

Trattoria storica a gestione familiare in attività dal 1840, specializzati in frollatura della carne

Via Fontanelle, 16 • (loc. Grancona) 36044 Val Liona (VI)

Tel. 0444/889539



- Lupo Rosso Pub Pizzeria

Birre artigianali, pizze speciali, bruschette, panini, hamburger, musica live

Piazza Roma, 6 (loc. Grancona) 36044 Val Liona (VI)

Tel. 0444/889229



- Bronza Cueerta Pub & Grill

Specialità carne alla griglia, menu vegetariano, birre artigianali e cocktail bar

Via Sette Martiri, 1 - Val Liona (VI)

Tel. 379 296 8444



- La Pizzeria di Nichele Alessio

Pizzeria d'asporto - Specialità pizza in pala

Via Città di Prato, 36/A • 36044 Val Liona (VI)

Tel. 0444 778032



- Caffè 19.23

Caffetteria, wine bar, bruschette con pane artigianale, tabacchi e lottomatica

Via Pederiva, 45 • (loc. Pederiva) 36044 Val Liona (VI)

Tel: 0444 778026



- Speedy Pizza di Brun Demis

Bar, pizzeria da asporto e tavolo con giardino estivo

Via Palladio, 2 • (loc. Pederiva) 36044 Val Liona (VI)

Tel. 0444/778024