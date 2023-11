'Amy Winehouse: La sostanza di Amy' allo Spazio Bixio

La vita di Amy Winehouse ha almeno 3 elementi per cui vale la pena raccontarla: successo, fama, follia. Amy si impone prepotentemente sulla scena musicale mondiale nei primi anni duemila; ma il mondo della musica la divora come un mostro e poi la abbandona ai suoi demoni. Muore all’età di 27 anni, ma il suo ricordo resta indelebile. A parlarci di lei in questo spettacolo non è solo il racconto delle vicissitudini della sua breve vita, ma sono soprattutto le sue canzoni, che scandiscono la narrazione con un ritmo sfrontato e sincero, proprio come era lei.

Lo spettacolo è in programma al Teatro Bixio di Vicenza sabato 18 novembre 2023 alle ore 21.

di Giovanni Giusto

con Giovanni Giusto, voce narrante

Rita Bincoletto, voce

Diego Vio, chitarra

produzione Teatro dei Pazzi

Biglietti: 15 € intero - 12 € ridotto (over 65, under 30, allievi di FOR.THE, abbonati al Teatro Comunale Città di Vicenza, Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Teatrale)

info@theama.it - 0444.322525 dal lun al ven, 10.00-13.00 / 14.00-18.00

392.1670914 nei giorni di spettacolo, 10.00-18.00