Escursione: ammira Fara

Cuore Pedemontana e l’Amministrazione Comunale propongono una ????????????? ???????????, tra le verdi colline e i profumi della primavera, per conoscere il ?????? ?? ???? ?????????, un piccolo paese dell'Unione Montana Astico, adagiato sulle colline della Pedemontana Veneta e solcato dai torrenti Astico, il Chiavone Bianco ed il Chiavone Nero.



Il percorso sarà guidato da ??????? ??? ????? che vi accompagneranno in un paesaggio variegato, tra boschetti, contrade, corsi d’acqua e punti panoramici.

Durante la passeggiata le guide vi parleranno delle ???????? e delle ??????????à che caratterizzano il comune di Fara Vicentino, un territorio ricco di natura e di storia.



????? ?? ???????? i partecipanti potranno ammirare:

?? ville padronali

?? il 'Ponte degli Artusi'

?? la valle del Chiavone Bianco e la valle del Chiavone Nero

?? la dorsale collinare di S. Giorgio di Perlena

?? antichi mulini che conservano una lunga storia

?? la ghiacciaia

?? la chiesa ottagonale ai SS Felice e Fortunato, all’interno della quale si può ammirare un insieme di bassorilievi di alto valore artistico.

E’ un’?????????? ?? ??????, ?????? e ?????? ? ????????, che si sviluppa su carreggiate, mulattiere e comodi sentieri.



PROGRAMMA:

??Ritrovo in piazza Arnaldi alle ore 9:30

??In base alle iscrizioni si organizzeranno dei gruppi escursionistici ed ognuno sarà accompagnato da una persona del posto

??L’arrivo sarà sempre in piazza Arnaldi



PERCORSO:

Durata: 2,00 h. circa

Lunghezza: 7,40 Km. circa

Dislivello: 200 m. circa

E' obbligatorio ????????????? ?????? ???? ????????, scarpe/scarponcini con suola antiscivolo



Al termine della passeggiata potrete ???????? nei ristoranti e agriturismi che supportano l’iniziativa del Comune prenotando direttamente da loro. Sono previsti ????? realizzati ad hoc per l’evento o consigli degli chef per apprezzare al meglio i ???????? ?? ????????.

??Ristorante e pizzeria BelSit

??Pizzeria e ristorante La Fiamma

??Ristorante La Frasca

??Agriturismo San Fortunato



INDICAZIONI PRATICHE:

Per organizzare al meglio la passeggiata è ???????????? ?’???????? ???’??????, inviando un messaggio con indicato ????, ??????? e ?????? ???????????? (indicando anche se ci sono bambini) al numero WhatsApp del Comune ???/??????? .



Le iscrizioni sono aperte fino all’? ??????.



La passeggiata è totalmente gratuita, mentre il pranzo è a pagamento e varia dal menu e dal ristorante scelto.



L'escursione in ???? ?? ??????? verrà rimandata alla domenica successiva 22 maggio con le stesse modalità.



Per l'evento verranno adottate le misure di prevenzione anti Covid-19 vigenti.



DOVE PARCHEGGIARE:

??Piazza Arnaldi

??Campo da calcio retrostante

??Davanti la scuola primaria “Suor Tarcisia Boschiero” in via Guglielmo Marconi, 26

??Di fronte al cimitero in via Verdi



Per ulteriori informazioni contattate:hello@tasteadv.it