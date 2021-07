Amandha Fox la Venere polacca al Boys: arriva la diva dell’adult entertainment europeo

Sabato 17 luglio tutti i veri amanti della night life veneta si daranno appuntamento al Boys di Vicenza dove ad attenderli ci sarà la diva dell’adult entertainment europeo Amandha Fox. La Venere polacca è stata chiamata dal competente staff del Boys di Vicenza ad “ incendiare “ con il suo live show il palco centrale di questa prestigiosa location che è fra le cinque più importanti e prestigiose della nostra Penisola . NON SOLO STELLA DEL CINEMA ADULT - Calendar girl, modella, show girl è conosciuta da tutto il popolo della notte italico come la “ social porno star ” e ultimamente si è denudata per festeggiare il trionfo degli azzurri di Mancini.

Quando si pensa ad Amandha FOX ci vengono in mente le sue curve da capogiro, le sue forme sinuose, la sua pelle liscia e madreperlacea, i suoi capelli setosi nero corvino, i suoi occhi magnetici, nonché il suo fisico statuario e il suo lato b da urlo.

In tv ha partecipato alla settima edizione di “ Ciao Darwin “ condotta da Paolo Bonolis, inoltre era stata adocchiata dalla produzione Magnolia la quale la inseri’ fra i papabili alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

L’obiettivo primario dell’ organizzazione di questo avvenimento è quello di confermare il Boys di Vicenza come il luogo ideale dove trascorrere il tempo libero all’insegna dell’ottima musica, del divertimento più esaltante e coinvolgente nonchè della trasgressione più raffinata sul consolidato modello dei templi del divertimento europeo.

“ Amo Vicenza e i tifosi del Lanerossi – ha tenuto a precisare Amandha Fox - e mi auguro di incontrare qualcuno di loro sabato 17 luglio al Boys perché gli comunicherò che è mia intenzione festeggiare la promozione in serie A in Piazza dei Signori “ .

