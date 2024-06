AMA: un super festival con CCCP, Offspring, Subsonica, Editors, Angelina Mango, Queens of the Stone Age

Line up stellare questa estate all'AMA Music Festival. A Villa Cà Cornaro di Romano D’Ezzelino dal 21 al 25 agosto 2024 con preview il 5, 12, 13 luglio, sul palco artisti che hanno fatto la storia del rock, ma anche la giovane vincitrice di Sanremo. L'evento si terrà nel parco, un'area verde pronta ad accogliere fino a 10.000 persone, costellata da alberi secolari e resa unica dalla villa veneta settecentesca che sorge al suo interno.

Le date

PREVIEW

5 LUGLIO Ore 18:00 Queens of the Stone Age, The Amazons, Kemama

12 LUGLIO Ore 18:00 CCCP - Fedeli alla Linea, Marlene Kuntz

13 LUGLIO Ore 18:00 Tedua, Angelina Mango

FESTIVAL

21 AGOSTO Ore 18:00 The Offspring, Buzzcocks, & More TBA

22 AGOSTO Ore 18:00 Cosmo, Subsonica

23 AGOSTO Ore 18:00 Coez & Frah Quintale, Il Tre, Clara, Rhove, Kid Yugi

24 AGOSTO Ore 18:00 Paul Kalkbrenner, Brina Knauss, Deer Jade, No Brand

25 AGOSTO Ore 18:00 Editors, & More TBA

Gli artisti

Queens of the Stone Age: Iconica band rock americana nota per i loro ritmi potenti e l'inconfondibile voce di Josh Homme.

CCCP - Fedeli alla Linea: Storica band italiana che ha segnato la scena punk rock italiana degli anni '80 e '90.

Tedua: Uno dei più influenti rapper italiani della nuova generazione, noto per i suoi testi profondi e il suo stile unico.

The Offspring: Leggende del punk rock californiano, noti per hit come "Pretty Fly (For a White Guy)" e "The Kids Aren't Alright".

Paul Kalkbrenner: DJ e produttore tedesco di musica elettronica, celebre per i suoi live set trascinanti e il singolo "Sky and Sand".

Editors: Band britannica di indie rock, conosciuta per le loro sonorità dark e le performance dal vivo intense.

Angelina Mango: vincitrice del Festival di Sanremo con "La noia", abbraccia molteplici anime musicali. La sua versatilità si manifesta in una fusione di generi e stili, creando una poké di suoni e ritmi. Ogni melodia riflette stati d'animo mutevoli, alleviando i pensieri bui e sdrammatizzando i momenti tristi, trasformando le emozioni complesse in esperienze sonore uniche.

Biglietti: www.amamusicfestival.com/tickets/