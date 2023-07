AMA Music Festival 2023: Cypress Hill, Salmo, Megadeth, Articolo 31 e molti altri

Anche quest’estate gli amanti della musica avranno di che divertirsi con la confermatissima ottava edizione di AMA Music Festival, che si terrà nella suggestiva cornice del Parco di Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino. Non una semplice rassegna canora ma un vero e proprio festival, in cui musica, arti performative e percorsi culturali si intrecciano con l’obiettivo di dar vita ad una manifestazione che si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il territorio ed il turismo locale.

Riconosciuto tra i maggiori e importanti eventi ecosostenibili d’Italia, AMA Music Festival continua un percorso artistico volto a proporre solo i migliori artisti italiani e internazionali del momento, in attesa della scaletta definitiva, dal 23 al 27 agosto, AMA Music Festival vedrà la partecipazione di Cypress Hill, Salmo e Megadeth. Un evento di cinque giorni all’insegna della musica, dell’arte, della cultura e della sostenibilità.

Dal 23 al 27 agosto 2023 - LINE UP

DAY ONE - 23/08: Salmo + Turnstile + White Lies + Bnkr44

DAY TWO - 24/08: Cypress Hill + Colle der Fomento

DAY THREE - 25/08: Articolo 31 + More TBA

DAY FOUR - 26/08: Yungblud + Bresh + La Sad + Call Me Karizma

DAY FIVE - 27/08: Megadeth + Lacuna Coil + Katatonia + Messa

Villa Cà Cornaro, Romano d'Ezzelino (VI)

Info e biglietti su amamusicfestival.com/tickets/