Ama Music: Litfiba, Tananai, Guè Pequeno e molti altri

Ancora più live, arti performative e percorsi culturali. Sul palco il meglio della scena indie pop italiana nella stupenda atmosfera di Villa Ca' Cornaro a Romano D'Ezzelino vicino a Bassano del Grappa, 5 giorni di grande musica immersi nel verde per l'AMA Music Festival 2022.

Programma

Mercoledì 24 agosto 2022

Nothing But Thieves (GBR) / Viagra Boys (SWE) / Fast Animals and Slow Kids (ITA) / Palaye Royale (CAN)

Giovedì 25 agosto

Ska-P (ESP) / Zebrahead (USA) / Bull Brigade (ITA) / Hearts Apart (ITA) / Bloko Intestinhao (ITA)

Venerdì 26 agosto

Litfiba (ITA)

Sabato 27 agosto

Tananai (ITA) / Lazza (ITA)

Domenica 28 agosto

Psicologi (ITA) / Guè (ITA) / VillaBanks (ITA) / Nello Taver (ITA)





