Ama Music Festival: Marracash, Fabri Fibra, Litfiba, Tananai

Ancora più live, arti performative e percorsi culturali. Sul palco il meglio della scena indie pop italiana, nella stupenda atmosfera di Villa Ca' Cornaro a Romano D'Ezzelino vicino a Bassano del Grappa, 5 giorni di grande musica immersi nel verde per l'AMA Music Festival 2022.

La nuova edizione per AMA Music Festival, dal 24 al 28 agosto 2022, nella caratteristica Villa circondata dal suggestivo paesaggio dei Colli avrà una preview del festival, il 22 e 23 luglio 2022, e porta sul palco Marracash e Fabri Fibra.

Preview Ven. 22 luglio

21:00 Marracash

Preview Sab. 23 luglio

Massimo Pericolo / 21:00 Fabri Fibra

Mentre durante l'AMA Music Festival 2022 ci saranno i Nothing but Thieves, Viagra Boys, Frank Carter & The Rattlesnakes, Palaye Royale e i grandi della musica italiana. I colossi del post-punk svedese Viagra Boys, sono adrenalina, una fusione massacrante di hard rock, melodie minimaliste, chitarre discordanti, sax e vocal animaleschi. Affrontano temi come droghe, furia testi tanto articolati quanto feroci e corrosivi.



AMA MUSIC FESTIVAL

Romano d’Ezzelino (Vicenza)

Villa Ca’ Cornaro



Mercoledì 24 Agosto 2022

• NOTHING BUT THIEVES

• FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

• VIAGRA BOYS

• Palaye Royale

Giovedì 25 Agosto 2022

• SKA-P

• ZEBRAHEAD

Venerdì 26 agosto

Litfiba

Sabato 27 agosto

Tananai (ITA) / Lazza (ITA)

Domenica 28 agosto