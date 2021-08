Ama Music Festival: Willie Peyote, Gazzelle, Subsonica, Frah Quintale, tutto il programma

Ancora più live, arti performative e percorsi culturali. Sul palco il meglio della scena indie pop italiana, nella stupenda atmosfera di Villa Ca'Cornaro a Romano D'Ezzelino vicino a Bassano del Grappa, 5 giorni di grande musica immersi nel verde per l'AMA Music Festival 2021.

L'evento si terrà dal 25 agosto al 29 agosto, in completa sicurezza rispettando tutte le indicazioni per il contenimento del virus.

Programma

DAY 1 - 25 Agosto 2021 dalle 18:00

Nothing But Thieves

Live Nothing But Thieves, band inglese formatasi nel 2012 e capitanata dal cantante e chitarrista Conor Mason i quali a 3 anni di distanza dal successo discografico di “Broken Machine”, presenteranno ad Ama Festival il nuovo album di inediti “MORAL PANIC”. L’Album è stato anticipato dall’uscita dei singoli “Is Everybody Going Crazy?”, “Real Love Song” e “Impossible”. Gli ultimi anni per i Nothing But Thieves sono stati ricchi di successi. Con oltre 700 mila copie di album venduti e 750 milioni di stream ad oggi, hanno conquistato un pubblico fedele e ampio grazie al loro sound alternative rock di grande impatto, consolidandosi come una delle attuali migliori rock band del momento.

DAY 2 - 26 Agosto 2021

Frah Quintale - Tutti Fenomeni - Bob Galli

Live Frah Quintale la rivelazione della scena Street pop Italiana. Spaziando in modo del tutto personale dal rap/hip hop al pop a sonorità R&B e funk presenterà per la prima volta dal vivo l’album “Banzai” (lato blu e Lato arancio). In apertura Giorgio Quarzo aka Tutti Fenomeni uno degli artisti più originali e unici della scena (42 Records/Sony Music). Tutto e il contrario di tutto è la canzone che non ti aspetti, la musica che diventerà di moda tra un paio d’anni.

DAY 3 - 27 Agosto 2021

Willie Peyote - Esseho - Clara

Live Willie Peyote accompagnato dalla ALL DONE band formata da Danny Bronzini(chitarra), Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantatore torinese, per il tour “IO DEGRADABILE TOUR 2020”.

DAY 4 - 28 Agosto 2021

Subsonica - Tre Allegri - Ragazzi Morti

Live Subsonica con l’atteso tour estate 2021 che va ad aggiungersi alle date del “Microchip Temporale Club Tour”. La band Torinese Cresciuta nella realtà "alternativa" di Torino, quella dei centri sociali e dei Murazzi, sono diventati in breve tempo una delle band italiane più apprezzate dal pubblico. Un groove unico con contaminazioni tra hip-hop, rock, dance e trip-hop. In apertura live il trio friulano pilastri della scena rock alternativa italiana, Tre Allegri Ragazzi MortiDAY 5 - 29 Agosto 2021

Gazzelle - Mellow Mood - Lost - Bais

Live Gazzelle cantautore italiano nato e cresciuto a Roma. Malinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, romantico urbano ed eccentrico comunicatore. Il nuovo album “OK”, entrato direttamente al primo posto delle Classifiche Top Album e Top Vinili di Fimi. L’album è disco d’Oro. In apertura live in acustico Mellow Mood uno dei nomi più importanti nel panorama reggae internazionale e Lost una tra le band di riferimento di MTV e degli anni Duemila.

Extra data

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021, ore 21:00 EL CHAPULÍN SOLO – MANU CHAO ACÚSTICO

Ticket:

DAY 1: online 28€ (25€ + 3€ pre-sale)

DAY 2: online 25€ (22€ + 3 € pre-sale)

DAY 3: online 25€ (23€ + 3€ pre-sale)

DAY 4: online 28€ (25€ + 3€ pre-sale)

DAY 5: online (a partire da 30€ + 4.50€ pre-sale)

ALL DAYS: online 88€ (85€ + 3€ pre-sale)

Info:

