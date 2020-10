Altovicentino Talent Show 2020: semifinale a Thiene

Semifinale dell'Altovicentino Talent Show 2° Edizione 2020 - Lo spettacolo dei talenti artistici si esibiranno domenica 18 ottobre alle ore 16 al Comunale di Thiene.

Sono 26 i concorrenti suddivisi in 4 categorie che si sfideranno sul prestigioso palco del Teatro di Thiene, tra i quali verranno selezionati 12 finalisti che si esibiranno nella Finale pubblica presso il Teatro S.Marco di Vicenza il 15 Novembre 2020 - concorrendo per il Trofeo Primo Premio Assoluto e altri 6 premi.

Canto, danza, recitazione, cabaret, magia, spettacolo e altre forme artistiche tutte le forme artistiche sono ammesse al Talent Show, ideato ed organizzato dalla soprano Alisa Zinovjeva, presidente, insegnante e direttore artistico dell’Associazione Musicale “Recitar Cantando” di Thiene. L’artista, molto nota in tutto l’Altovicentino, vuole dare un’opportunità a tutti coloro i quali, con un sogno nel cassetto, non hanno mai potuto aprirlo.

Il Talent vuole stimolare la crescita artistica professionale dei giovani e non solo, offrendo loro non solo un palcoscenico su cui esibirsi per una sera per far valere le loro qualità artistiche, ma anche incentivando l’impegno con l’assegnazione di borse di studio. ‘Di solito si pensa ai giovani che hanno certamente bisogno di avere oggigiorno delle vetrine perchè possano essere messi in luce con il loro valore, – ha spiegato il soprano durante la conferenza stampa – ma il nostro pensiero è stato rivolto anche a chi non ha potuto farlo in un’intera vita. Questo talent sarà per loro l’occasione mancata fino ad ora’.