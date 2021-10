Altopiano: passeggiata guidata sotto le stelle con Astrofilo

Durante questa escursione guidata si cammina tra una rigogliosa faggeta che in questa stagione diventa una tavolozza di colori e che di notte ospita diversi animali selvatici in azione che si preparano al letargo.

Una salita un po' faticosa porta alla vista in notturna del panorama che dal Col del Vento spazia dai Tre Monti al Monte Grappa.

Grazie al buio che la montagna offre lungo un'antica via lastricata attraverso tante piccole radure che permetteranno di apprezzare ancora di più la magia del cielo stellato.

La guida vi saprà intrattenere con curiosità e aneddoti tra scienza e mitologia!

Sabato 30 Ottobre 2021 dalle 20.30 alle 23.00

META: Col dei Remi - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 20.30 al parcheggio della Calà del Sasso presso Sasso di Asiago - Via Lova, 36020 Sasso, Asiago VI https://goo.gl/maps/n9mGUAscvcvVCJZD6

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.