Altopiano: passeggiata alla scoperta delle malghe

Una camminata tra i pascoli ed i boschi di faggio nell’Altopiano dei 7 Comuni, guidati alle scoperta della produzione del formaggio Asiago DOP e della sua storia.

“Dietro ogni formaggio c’è un pascolo di un diverso verde, sotto un diverso cielo” scriva a Calvino: incamminatevi alla scoperta (ed all’assaggio) dei segreti del vero formaggio Asiago DOP di Malga, capendo alcuni dei suoi segreti: come le erbe del pascolo, i locali di lavorazione, le tecniche di stagionatura, i microrganismi che aiutano ogni fase del processo…

Domenica 13 Giugno 2021 dalle 9:30 alle 15:30

TIPO DI ATTIVITÀ: Passeggiata guidata naturalistico-culturale

META: Malga Montagna Nuova – Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

A pranzo, per chi vuole, è possibile fermarsi a cena a Malga Montagna Nuova di Dietro con un menù a 15€ che consiste in:

– Tagliatelle fatte in casa con ragù o al burro di malga;

– Tagliere di formaggi freschi e stagionati di malga con sopressa; polenta e verdura cotta;

– dolce fatto in malga;

– acqua, vino, caffè e liquori di montagna.

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ:

assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 400 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: SCARPONI DA MONTAGNA, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ sotto i 15 anni

LUOGO DI RITROVO: ore 9.30 Piazzale del Ristorante Puffele

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

ULTERIORI INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (WhatsApp, chiamate)