Altopiano food festival a Roana

ALTOPIANO FOOD FESTIVAL. Questo evento itinerante dello street food è molto amato. A Canove ci sararanno 15 truck che con una selezione di cibi provenienti da tutto il mondo (Messico, U.S.A., Thailandia, ecc.) o tipiche specialità regionali italiane (Sicilia, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, ecc.).

La manifestazione porta nelle piazze i colori ed i sapori del miglior cibo da strada dolce e salato “in movimento” creando un connubio virtuoso fra le pietanze più golose e tanto divertimento.

Da che mondo è mondo, Cibo e Divertimento sono simbolo della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti. mezzi servono delizioso cibo siciliano, veneto ed emiliano, pizza e fritti, prodotti a kilometro zero, hamburger di tutti i tipi, hot dog e nachos, centrifugati o macedonie e sushi, dolci granite e cannoli, salumi toscani e specialità pugliesi, senza dimenticare proposte per celiaci, vegani e vegetariani, e addirittura per gli amici a quattro zampe.

ALTOPIANO FOOD FESTIVAL - Food truck a Canove con il meglio dello street food

Dal 24 al 26 luglio 2020, la frazione roanese di Canove ospiterà FOOD FOR ALL, famoso evento dedicato al cibo di strada.

Presso Piazzale Via Roma, dal venerdì alla domenica potrete assaporare il meglio dello street food, con gustose specialità preparate al momento dai vari food truck.

L'intera area del Parcheggio Roma verrà allestita con un'ampia area ristoro con tavoli e panche che rispetterà anche tutte le direttive imposte dalle ultime ordinanze anti-covid per poter condividere in tutta sicurezza la partecipazione alla manifestazione.

Le serate saranno allietate da vari interventi musicali, dai dj-set a veri e propri concerti live

Programma

Venerdì 24

- ore 18.00-20.00 Dj Set – Mustache

- ore 20.00-22.00 Concerto live – Reckless

- ore 22.00-24.00 Dj Set – Mustache

Sabato 25

- ore 18.00-20.00 Dj Set – Ulisses Tales

- ore 20.00-22.00 Concerto live – Kani Band

- ore 22.00-24.00 Dj Set – Ulisses Tales

Domenca 26

- ore 18.00-20.00 Chitarra live – Alice Nichele

- ore 20.00-22.00 Concerto live – KRoad on Flames

- ore 22.00-24.00 Dj Set – Hat’s Effect

L'ingresso è gratuito e sarà monitorato per limitare l'afflusso in base alle recenti disposizioni normative.

Per informazioni: Roberto Auteri 3342672124

Lo stesso evento verrà riproposto a Gallio il 7/8/9 agosto 2020.