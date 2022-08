16 agosto in Altopiano: Festa del Ciclamino e Festa del Prunno con fuochi artificiali

Eventi nei Giorni di Ferragosto in Altopiano:

• Festa del ciclamino a Fontanelle di Conco: Dal 12/08 al 16/08 c/o il Teatro Tenda di Fontanelle di Conco la festa del ciclamino è una delle più vecchie sagre dell'altopiano dei sette comuni, per maggiori informazioni visitate il sito www.amicidifontanelle.it. Tutte le sere accurato stand gastronomico con specialità alla brace e bigoli all'anitra. Entrata gratuita presso la tendostruttura della Festa del Ciclamino con Pesca di Beneficienza

• Festa del Prunno ad Asiago: Il 16 Agosto sulla Piana del Prunno dalle Ore 14.30 - 19.00 si tiene nel giorno di San Rocco nel pomeriggio al Prunno, verde anfiteatro in mezzo al bosco a circa due chilometri da Asiago, sulla strada per Bassano del Grappa, si svolgono numerosi giochi. Verso le 18.00 l'elezione della "Reginetta del Bosco" e delle damigelle. Alle 21.00 Sfilata della Reginetta e le damigelle fino al centro. Un appuntamento con la natura al quale non potrai mancare! Giochi, gastronomia, intrattenimenti e musica... una giornata da trascorrere in allegria fino al calar del sole.

Alla sera la festa si sposterà in centro per la premiazione della Reginetta e la consegna del Premio Turismo 2022. E poi si continuerà alla grande con la musica di Radio Compay e il tradizionale spettacolo pirotecnico.