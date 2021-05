Altopiano: Sentieri di Guerra i trinceroni di Campolongo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L'itinerario parte a pochi chilometri dall'abitato di Rubbio. Lasciando il Monte Caina sulla destra, attraversiamo zone dedite al prato-pascolo per addentrarci in un bosco misto ricco in biodiversità.

All'interno del bosco potremo rivivere ciò che è stata la vita in trincea durante la Grande Guerra. Percorreremo infatti dei camminamenti sorti dopo la disfatta di Caporetto che ci porteranno alla zona del Belvedere Est.

Da qui capiremo quanto strategiche fossero le posizioni italiane per proteggere il Canal di Brenta e vigilare sul Grappa, con una vista mozzafiato che dalla zona Nord dell'Altopiano ci porta fino ai Colli Euganei, passando per la Val di Brenta e il Massiccio del Grappa.

Domenica 23 Maggio 2021 dalle 9.30 alle 13.00

Passeggiata guidata storico-naturalistica tra i luoghi della Grande Guerra

META: Trinceroni del Monte Campolongo a Rubbio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate attraversando la zona alta dell’Altopiano dei Sette Comuni. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m non sono presenti tratti esposti.

L’itinerario proposto è caratterizzato dalla presenza di sentieri di montagna e strade sterrate. Una breve parte del percorso verrà svolta all’interno di una trincea restaurata risalente alla Prima Guerra Mondiale.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 9.30 a Rubbio (comune di Conco-Lusiana) | le indicazioni sul punto di ritrovo preciso verranno comunicate via messaggio.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.