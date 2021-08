Altopiano: escursione al tramonto e osservazione delle stelle

Si sale in una delle montagne più famose di Asiago per ammirare il tramonto da un punto veramente molto panoramico.

Gradualmente si accenderanno le luci della conca centrale di Asiago fino a mescolarsi con la magia delle stelle. La guida racconterà molti aneddoti e curiosità sul mondo del cielo notturno.

Sabato 21 agosto 2021 dalle 19:00 alle 22:00

Escursione guidata con tramonto e stelle

META: Monte B Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, torcia frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 19.00 https://goo.gl/maps/9j5hyjRQf7DrzNGH9

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.