Altopiano: andar per erbe e fiori con cena finale

In occasione della seconda edizione della manifestazione Di Fiore in Fiore ad Asiago, le guide propongono un’escursione alla scoperta di erbe e fiori di montagna.

La primavera è la stagione ideale per conoscere e raccogliere le numerose erbe spontanee che crescono in questa zona e beneficiare del contatto con la natura. Accompagnati da un esperto impareremo a riconoscere alcune erbe selvatiche ricche di profumi e aromi i cui segreti alimurgici e curativi si tramandano di generazione in generazione. Scopriremo inoltre il significato dei colori dei fiori in natura, scoprendo tante curiosità sulla vita di piante ed animali di montagna.

Sabato 27 maggio 2023 dalle 17:00 alle 20:00

DI FIORE IN FIORE ASIAGO: Escursione guidata alla scoperta delle piante spontanee e dei loro utilizzi.

META: i pascoli ed i boschi di Campomezzavia - Altopiano di Asiago Sette Comuni (VI)

Al termine è possibile fermarsi a cena al Ristorante Campomezzavia con un menú a base di erbe spontanee:

ANTIPASTI

-Fiori di Primavera fritti in pastella

-Frittatina di Ortica e Cumino

-Meel-Kraut su Cestino di Pasta Sfoglia

PRIMI PIATTI

-Vellutata di Ortica e Patate al profumo di fiori di Lamium

-Risotto con Bruscandoli, Formaggio Asiago e fiori di Primula

SECONDO PIATTO

-Tagliata di Manzo con Carletti, Pomodorini, Glassa di Aceto Balsamico e Fiori di Borragine servita con Tarassaco e Patate

DESSERT

-Mousse al Tarassaco

BEVANDE

-Acqua, Vino della casa

Caffè

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate e qualche breve tratto di strada asfaltata poco trafficata. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, cappello, crema solare, eventuale quaderno per appunti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Costo della cena: 35€ a persona

RITROVO: ore 17.00 al parcheggio dell’Albergo Ristorante Campomezzavia - Via Campomezzavia, 39 Asiago VI

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com