Teatro nelle Malghe di Caltrano: il programma degli spettacoli

Nella storica e suggestiva cornice naturale che accoglie le malghe di Asiago, Caltrano, Gallio e Lusiana Conco (Vicenza) andrà in scena la terza edizione di TEATRO IN MALGA: un’esperienza multisensoriale proposta da Zelda Teatro, in collaborazione con alcune malghe del territorio, per offrire un’occasione di scoperta dei luoghi e dei sapori.

La forza e la sensibilità delle parole narrate, illuminate dalla luna e dalle stelle, immerse nelle luci dell’alba o durante il tramonto, offrirà ai partecipanti un momento unico e prezioso.

In collaborazione con Operaestate Festival Veneto.

CALENDARIO