Altopiano di Asiago, “Le postazioni della guerra”

Il sentiero delle postazioni di guerra per il monte Cengio è ricco di storia. Durante l'escursione si Incontreranno gallerie, trincee, postazioni di artiglieria e camminamenti a strapiombo.

Partenza da Cogollo del Cengio attraverso il sentiero delle postazioni, dove c'è un piccolo e breve tratto attrezzato, che volendo è possibile evitare. Interessante e panoramica la strada dei granatieri che porta al monte Cengio. Si attraverserà la galleria la Cannoniera lunga 74 metri, necessaria torcia al seguito.

Dati tecnici:

» Difficoltà: EE

» Dislivello: 1300 m (11,5 km)

» Durata (soste escluse): 7 ore

» Amici a 4 zampe: consentito

Ritrovo: Cogollo del Cengio, ore 8:00

Prenotazione:

» Attività riservata ai Soci della “Compagnia dei Viandanti” (Quota annuale di tesseramento € 5,00 validità 1 settembre – 31 agosto)

Se sei già socio per prenotare puoi inviare un messaggio al 3397222680 oppure compilare il form https://trekking.one/mi-prenoto

Quota di partecipazione:

» € 15,00 adulti / € 8,00 familiare / € 3,00 minori accompagnati (COMPRESA POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE).

– Modalità di pagamento: il pagamento può essere fatto in contanti la mattina, rispettando le modalità previste nelle disposizioni anti contagio COVID19, oppure tramite Satispay, Hype, N26, Bonifico o Paypal.

Numero minimo partecipanti 5 – Massimo 12

Guida: Michele Biondi, associato Aigae, tessera n. LA521 – Cell. 3397222680

Cosa portare in escursione

E’ obbligatorio portare scarponi da trekking (no scarpe da ginnastica), poncho per la pioggia e un antivento, acqua e snack (es. frutta secca, ecc …), pranzo leggero e facilmente digeribile …

E’ consigliato no cotone sulla pelle (non si asciuga mai), meglio magliette tecniche e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire per non sudare). Torcia.