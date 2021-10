Altopiano di Asiago: in ascolto del bramito dei cervi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

In questo periodo i boschi risuonano di possenti versi. Ascoltarlo è un’emozione unica e irripetibile; sono i cervi che si contendono il ruolo di maschio Alfa. In durissime sfide canore si decide chi prenderà il posto di maggior prestigio nel branco. Tutti danno il meglio, i giovani che provano senza molte speranze, ma soprattutto i maschi adulti che con note possenti e prolungate accendono i tramonti dell’altopiano di un tocco di selvaggia magia. Durante l'escursione si sale nei boschi proprio all’ora del tramonto per vivere questa esperienza affascinante.

SABATO 16 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17:30 - In ascolto del bramito dei cervi

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida:

Enrico Caciolo

Appuntamento:

Piscina Comunale di Canove, ore 17,30

Dislivello:

335 m

Lunghezza:

7 km

Pasti:

cena al sacco (non incluso)

Costo:

15 €

Note:

La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare:

torcia, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-