Altopiano di Asiago: escursione dedicata alla fauna del bosco innevato

Facile ed affascinante escursione sulla neve tra i boschi dell'Altopiano di Asiago, con pranzo al Rifugio Bar Alpino. Escursione dedicata alla fauna del bosco, cercando le tracce sulla neve, nella magica atmosfera invernale, fino al Rifugio Bar Alpino. Sabato 12 dicembre 2020 con le guide di Biosfera.

PROGRAMMA:

09.30 - ritrovo al parcheggio di località Val Magnaboschi - Cesuna di Roana

10.00 - inizio escursione con le Guide Biosphaera

12.30 - arrivo in rifugio per il pranzo

14.30 - rientro alle auto

Difficoltà: facile - Dislivello: 200 m (circa)

L'escursione è indicata anche per bambini/ragazzi dagli otto anni in su.

Abbigliamento consigliato: vestiario adatto alla stagione invernale, con scarponi da trekking. Pile e maglione di lana, giacca, berretto e guanti. Consigliato un thermos di the caldo.

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica, con soste lungo il percorso dedicate alla natura dell'Altopiano.

Presso il Rifugio Bar Alpino sarà possibile pranzare con menù alla carta.

PRENOTA LA TUA ESPERIENZA

https://www.biosphaera.it/.../escursione-neve-tracce...