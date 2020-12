Altopiano di Asiago: ciaspolata al Monte Zebio

Il Monte Zebio, immenso museo all'aperto, teatro di eventi bellici da non dimenticare, si estende silenzioso sopra l'abitato di Asiago.

Un luogo intriso di storia, da conoscere a passo lento, che può offrire panorami magici con l'arrivo della Dama Bianca. Con questa ciaspolata domenica 20 dicembre andremo ad ammirare i meravigliosi scorci dell'Altopiano dei Sette Comuni, dalla Pianura alle Dolomiti, ricordando il valore di chi ha combattuto in questa Zona Sacra.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L' itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con ragazzi abituati alla camminata in ambiente innevato, dai 12 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento da escursionismo in ambiente innevato, scarponi impermeabili (no scarpe basse, MoonBoot o Timberland), ciaspole (possibilità di noleggio), bastoncini obbligatori con le ciaspole (per chi noleggia le ciaspe sono inclusi), ghette (in caso di abbondante neve fresca), giacca anti-vento e anti-pioggia, guanti, berretta, zaino, acqua, thermos con bevanda calda, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: EAI (escursionistico in ambiente innevato - medio)

Dislivello: +500 m ca

Durata: 5 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 12 km ca

PRANZO AL SACCO

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE: ore 15.00 circa

DOVE CI TROVIAMO?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA?

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 Orario di ritrovo: ore 9.30

IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione, trasporto ciaspole al punto di inizio escursione (per chi non le noleggia autonomamente)

La quota NON COMPRENDE: trasporto, noleggio ciaspole, eventuale ristoro

> RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E I MODULI DI ISCRIZIONE

LE ISCRIZIONI SONO APERTE!

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com