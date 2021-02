Altopiano di Asiago: Ciaspolando con Darwin al tramonto- Evento Gratuito

Venerdì 12 Febbraio 2021 dalle 16.00 alle 19.30

Ciaspolata guidata al tramonto e in notturna con Asiago Guide

META: Valbella - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Il 12 Febbraio del 1809 nasceva il famoso scienziato evoluzionista Charles Darwin, questa ricorrenza oggi viene festeggiata in tutto il mondo, con lo scopo di avvicinare le persone all'osservazione naturalistica ed al pensiero razionale.

Per ricordarlo, offriamo a tutti un’escursione guidata che vuole essere un momento di incontro e di confronto: parleremo del grande evoluzionista, della sua vita, dei suoi pensieri e di come, osservando le piccole cose, sia giunto ad uno dei maggiori traguardi scientifici.

Il percorso tra i pascoli d’alta quota, da cui si gode di una delle viste più belle dell’Altopiano ci offre una finestra sul paesaggio ed una lettura della sua evoluzione nel tempo.

I caldi colori del tramonto e la coltre di neve rendono gli sconfinati panorami ancora più magici.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale.

COSTO: evento gratuito.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 16.00 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago).

Da lì si farà uno spostamento in auto con mezzo proprio di circa 5 minuti.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.