Altopiano di Asiago: Caccia al tesoro

Prima caccia al tesoro Lewenti ambientata sull'altopiano di Asiago e più precisamente in località Kaberlaba, Le guide ci forniranno utili informazioni sull'orientamento in natura e ci saranno diverse prove di abilità, osservazione del paesaggio e strategia; saremo divisi in squadre (che verranno decise in loco) ed esploreremo la zona lungo i boschi e i pascoli alla ricerca di vari punti. La squadra che totalizzerà il miglior punteggio verrà premiata con prodotti locali del territorio altopianese.

RITROVO: parcheggio campo sportivo a Breganze ore 8:00 oppure bar Wunderbar ad Asiago 8:45 per colazione, successivamente spostamento in località Kaberlaba ed inizio attività. Alle ore 13:00 pranzo alla carta alla pizzeria Wunderbar.

COSTI: 18 euro

DIFFICOLTA': facile massimo dislivello 200 metri

Abbigliamento da montagna, scarponi da trekking, zainetto, acqua, snack

Sottinteso mascherina e gel idroalcolico

DOMENICA DALLE ORE 08:00 ALLE 13:00

1^ Caccia al tesoro Lewenti

Altopiano di Asiago

Evento organizzato da Lewenti

Informazioni: tel. 347 780 7282