Altopiano di Asiago questo week end: tutti gli eventi dedicati agli ori della montagna

Tre giornate di spettacoli, intrattenimenti e attività all'aria aperta rivolti al grande pubblico, per un weekend ricchissimo e unico, con spettacoli, intrattenimento e attività all'aria aperta.

Da venerdì 2 a domenica 4 luglio 2021, si terrà un evento esclusivo, coinvolgente e ricco di charme, che si svolgerà nei comuni di Asiago e Roana. Sarà un inizio d’estate glamour sull’Altopiano di Asiago, con “ORI Montagna 24K”. L’iniziativa mira a far vivere, assaggiare e scoprire le eccellenze di una comunità montana ricca di natura e tradizioni, alternando la bellezza e la storia dei piccoli centri delle frazioni di Roana e, dall’altra, l’eleganza del centro storico di Asiago con il Duomo, le sue piazze e il corso.

Il filo conduttore è il colore oro, colorazione che, spiegano gli organizzatori, “troviamo in tutti i tesori del territorio: dal miele al formaggio, dalla birra cimbra alla grappa ambrata, dai vini DOC della Pedemontana, alla resina del legno, alla polenta, ai fiori, ai tramonti dorati. Fino all’arte orafa della vicina Vicenza celebre in tutto il mondo”.

Sviluppata per i Comuni di Roana e Asiago, la manifestazione vede un insieme di attività e iniziative che, prendendo spunto dalle eccellenze del territorio fino agli ori di Vicenza, si estende per abbracciare la moda, l’enogastronomia e lo spettacolo. A dare il via ad “ORI Montagna 24K” saranno le uscite in compagnia delle guide locali, venerdì sera a rimirar le stelle sul Monte Zovetto e sabato all’alba con “Il mattino ha l’oro in bocca”, camminata con degustazione esperienziale di prodotti tipici in malga per colazione.

Un crescendo di proposte dal 2 al 4 luglio, con una caccia al tesoro per bambini all’Acropark di Roana sabato pomeriggio e un aperitivo che diventa prezioso con l’Happy Oro nei locali di Asiago e Roana.

La sera sarà la volta della “Notte d’oro”, una kermesse dorata con shopping notturno nel centro-salotto di Asiago con “Fashion Show” in piazza Duomo, sfilata di moda e spettacolo, oltre a varie attrazioni lungo le vie del centro.

Domenica inizierà con la “Corsa all’Oro” in cui oltre a preziose pepite, i partecipanti dovranno cercare nel bosco anche gli Ori della produzione tipica locale. La preziosa avventura naturalistico-gastronomica si snoderà sull’area della vecchia ferrovia tra Cesuna e Canove, mentre a pranzo nei vari ristoranti si potranno gustare proposte gastronomiche con protagonisti gli “ori” del territorio.

La sera di domenica è dedicata all’esclusivo Golden Gala Stellato al palazzetto di Canove, una raffinata proposta gourmet d’alta scuola in un’atmosfera prestigiosa con spettacolo, su prenotazione.

Durante il giorno al Laghetto di Roana sarà allestito il mercatino di ORI Montagna 24k oltre ad una esclusiva installazione artistica dal titolo “il senso di Vaia” per onorare uno degli ori più preziosi della montagna, il legno degli alberi, con scultori all’opera.

Programma

Venerdì 2 Luglio

dalle 20.30 alle 23.00

La Notte delle Stelle dorate

Affascinante escursione in notturna con Asiago Guide sul Monte Zovetto

Facile, adatta a tutti dai 6 anni in su.

Ritrovo in piazza della Vecchia Stazione, a Cesuna di Roana

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 al 347.1836825.

Sabato 3 Luglio

dalle 9.30 alle 12.30

Il mattino ha l'Oro in bocca

Escursione guidata con arrivo a Baito Erio con Asiago Guide e degustazione degli ORI del territorio, in collaborazione con Proloco Mezzaselva.

Facile, adatta a tutti dai 6 anni in su.

Ritrovo al Rifugio Campolongo, salendo da Mezzaselva di Roana.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di Venerdì 2 Luglio al 347.1836825.

ore 15.00

Caccia al tesORO all'Acropark di Roana.

Per bambini e famiglie

Partecipazione gratuita su prenotazione allo IAT di Roana - 0424.694361- entro le ore 11.00.

LA NOTTE D'ORO

dalle 18.00

HappyOro. L'aperitivo prezioso in musica!

Nelle vie e piazzette del centro di Asiago e Canove di Roana con l’esclusivo sottobicchiere da collezione Limited Edition di ORI Montagna 24k

ore 21.00

Fashion Show. Sfilata sotto le stelle in piazza Duomo ad Asiago con musica, spettacolo e giochi di luce

Movida d'oro lungo le vie del centro di Asiago attrazioni musica e night shopping con apertura serale dei negozi.

Domenica 4 Luglio

ore 10.00

La Corsa all'ORO

Alla ricerca ddei tesORI dell'Altopiano, lungo il tracciato della Vaca Mora.

Ritrovo al giardino del Palazzetto di Canove.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di Sabato 3 Luglio allo IAT di Roana - 0424.694361 - o direttamente su www.treventur.it.

dalle 9.00 alle 18.30

Il mercatino dei COLOR, SAPORI, ODORI, LAVORI al laghetto di Roana.

SCULTORI: Artisti all'opera al laghetto di Roana in prossimità del percorso Selvart.

Il Senso di Vaia: Mostra con installazzione di fotografie e testi sull'ecologia profonda.

Progetto itinerante con il patrocinio della Regione Veneto.

Realizzazione di un’opera inedita con un tronco sradicato dalla Tempesta Vaia, scavato e lavorato con foglia d’oro

GOLDEN GALA STELLATO ore 20.30

Golden Gala Stellato - L'esclusiva serata Gournet a Canove di Roana.

Un evento unico con menù a cura di chef stellati, spettacolo e musica.

Con la partecipazione straordinaria di The Italian Tenors.

A pagamento su prenotazione entro il 30 giugno. Posti limitati.

Informazioni al 327.1351900 o segreteria@treventur.it.

Prenotazioni direttamente su www.treventur.it.

LE LOCATION

Sarà la cornice dell’Altopiano dei Sette Comuni ad ospitare Ori Montagna 24k, l’evento di promozione turistica organizzato da Treventur con la partecipazione delle amministrazioni comunali di Asiago e Roana e del mandamento di Asiago di Confcommercio Vicenza.

Le location protagoniste saranno il centro di Asiago, Roana con le sue frazioni e il Laghetto, il Palazzetto di Canove, il tracciato della Vaca Mora, il Monte Zovetto e la splendida natura dell’Altopiano

INFO e PRENOTAZIONI

Telefono: 0464 720273