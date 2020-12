Altopiano Asiago: Corso sci di fondo

Corso per ragazzi e adulti aperto a sportivi di tutti i livelli.

Tenuto dai maestri di sci dell’altopiano asiago.

4 lezioni dalle ore 11.00/13.00

Costo di euro 75 per adulti e 70 per bambini.

Noleggio stagionale attrezzatura (sci,scarpe e bastoncini) di euro 100 per adulti e 50 per bambini presso il negozio "RunningStore" di Bassano del Grappa (VI)

Oppure possibilità di noleggio giornaliero presso il centro fondo.

Entrata giornaliera in pista euro 4

Corso sci di fondo

Altopiano Asiago

domenica dalle ore 11:00 alle 13:00

Evento organizzato da EnduranceTeam

Info presso Running Store/Endurance Team 0424/504269

mail: info@enduranceteam.it, info@runningstore.it