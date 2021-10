Bar Alpino: a passo d'asino tra i colori dell'autunno

Trekking con gli asini alla scoperta degli alpeggi e boschi dell'altopiano, tra sentieri ben percorribili e strade asfaltate poco trafficate. Cammineremo su antichi sentieri che corrono tra i pascoli delle malghe e il bosco, immersi nei colori dell'autunno che la natura ci offre in questo periodo tingendo gli alberi di mille colori.

Durante l'escursione i bambini potranno a turno salire in sella agli asini dove il percorso lo permette mentre gli adulti potranno condurre gli asini per la capezza.

Al termine dell'escursione per chi lo vorrà ci sarà la possibilità di pranzare al Rifugio Bar Alpino.

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 - A passo d'asino tra i colori dell'autunno

L'escursione avrà inizio alle ore 09.30 e terminerà alle 12.30.

Consigliato zaino porta bimbi per i più piccoli.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

PARTENZA: Ore 09.30 presso il Rifugio Bar Alpino (giro delle malghe di Caltrano), VI

DISLIVELLO: inferiore a 100 m

LUNGHEZZA: 7 km totali circa

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarpa da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati, cappellino e crema solare. Da non dimenticare acqua per l'intera durata dell'escursione in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento d'acqua.

OBBLIGATORIO: essere muniti di mascherina e gel disinfettante

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

Per info e prenotazioni:

3462310557 Thomas