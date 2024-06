Altissimo Music Sound Fest 2024

Il Altissimo Music Sound Fest ritorna per l'edizione 2024, portando con sé una tre giorni di musica, divertimento e gastronomia. L'evento si svolgerà presso il campo sportivo di Altissimo dal 14 al 16 giugno dalle ore 19:00. Ogni serata sarà animata da spettacoli musicali e attività dedicate a tutta la famiglia, con un ricco stand gastronomico e la possibilità di assaporare birra artigianale.

Programma

Venerdì 14 giugno - Afro Energie: Una serata all'insegna dei ritmi afro con Max Dalla Valle, Mauro Cerato e Dj Piccio.

Bongo Energie Zone: Un'area dedicata all'energia e al ritmo dei bonghi.

Sabato 15 giugno - ore 21 Crash The Party: Il party più pazzo del Veneto. Una serata di musica e divertimento sfrenato.

Domenica 16 giugno dalle ore 16:00 - Pomeriggio dedicato ai bambini: Attività e intrattenimento per i più piccoli, con giocoleria e spettacoli delle frasche matte.

21:00 - I Sopravvissuti alla Disco 80/90: Michael Pencil e Damiano Fanton faranno rivivere le atmosfere delle discoteche anni '80 e '90.

Informazioni

Location: Campo sportivo di Altissimo

Date: 14-15-16 giugno 2024

Ogni serata offrirà la possibilità di degustare specialità gastronomiche presso lo stand presente sul posto e di provare birre artigianali. Non perdere questa occasione di festa e divertimento per tutta la famiglia.