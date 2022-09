Altavilla Street Food

La Carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo ad Altavilla Vicentina, con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica e intrattenimento per tutti.

Appuntamento il 30 Settembre e 1-2 Ottobre 2022, in Piazza Libertà ad Altavilla.

Orari:

- Venerdì | 17.00 - 24.00

- Sabato e Domenica | 12.00 - 24.00

INGRESSO GRATUITO