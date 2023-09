Altavilla Street Food, tre giorni con il meglio del cibo di strada

Il 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 torna ad Altavilla Vicentina l’evento Street Food in Piazza della Libertà. Una tre giorni dedicata al cibo di strada rivisitato in chiave gourmet, i trucks di Street Food proporranno il meglio, dalla cucina spagnola a base di burritos, nachos ed empanadas, fino all’autentica pinsa romana, passando per cannoli siciliani, cassatine e arancini, i 12 trucks protagonisti dell’evento Street Food ad Altavilla Vicentina saranno in grado di soddisfare i gusti di ogni palato.

Spazio anche gli intenditori della birra artigianale grazie alla presenza di ben 20 spine per la degustazione di birra tipica irlandese e americana.

In sottofondo, ad accompagnare le serate, esibizioni di Live Music e DJ Set.