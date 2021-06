L'Altar Knotto, dove parlavano gli Dei

La grande formazione rocciosa a strapiombo sulla Val d’Astico, a 1334 metri di quota nel territorio di Castelletto di Rotzo, è sempre stata fonte di miti e leggende per gli abitanti dell’Altopiano. “Sul monte, dopo i neri boschi d’abete – così descrive il luogo Mario Rigoni Stern ne “L’Altopiano dei Sette Comuni” – si apre nel cielo una chiara radura coperta da ginestre e dove affiorano le ossa della Terra: macigni grigi levigati dal Tempo. Sotto precipita una valle con paesi sparsi lungo il fiume e, lontano la pianura fino al mare. La mia gente saliva fin quassù portando la vittima per il sacrificio; il popolo restava in silenzio fra le ginestre e le pietre, mentre i sacerdoti per un cunicolo si accostavano all’Antico Sasso in bilico sul baratro”. Le leggende su questo luogo sono innumerevoli e parlano del macigno come di un altare di pietra in cui in tempi precristiani si celebravano riti ancestrali. Non lontano ll'Alta Kugela, una lunga tettoia naturale nel grigio della roccia completa la visita.

Uno dei luoghi simbolo dell'Altopiano: L'Altar Knotto. Stiamo parlando di uno spettacolare masso in bilico sul vuoto. Sotto la Val D'Astico si apre profonda e suggestiva in una vista meravigliosa e mozzafiato. Il suo nome, che in cimbro significa Altare di Pietra evoca antiche leggende secondo cui su questo altare naturale, in posizione perfetta per lo scopo, si celebrassero antichi riti pagani. Non sappiamo se ciò corrisponda al vero o si tratta di una suggestiva leggenda, ma non possiamo veramente trovare luogo più adatto, dove la roccia sposa il cielo e il panorama ispira pensieri antichi ed elevati.

Sabato 5 giugno 2021

COME PRENOTARE:

- fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida:

Enrico Caciolo

Appuntamento:

Piscina Comunale Canove di Roana, ore 09,00

Dislivello:

420 m

Lunghezza:

6 km

Pasti:

pranzo al sacco (non incluso)

Costo:

15 € (si può pagare anche con carta)

Note:

La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare:

pranzo al sacco,borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante:

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità

- sia dotato di almeno DUE paia di guanti in lattice o nitrile, da usare in caso di necessità

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica

- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di 2 metri

La guida si riserva di non ammettere o di escludere dell'attività in qualunque moneto il partecipante che non rispetti quanto sopra e/o le disposizioni vigenti