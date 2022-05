L'Altar di Knotto e il sito Archeologico di Bostel

Una bellissima giornata alla scoperta di antichi sentieri nel comune di Rotzo, sull’Altopiano dei Sette Comuni. Si cammina immersi in boschi di faggio tra racconti, miti e leggende, alla volta dell’Altar Knotto, una suggestiva conformazione rocciosa a strapiombo sulla Valdastico. Un luogo meraviglioso, immerso in una vegetazione lussureggiante, che ci regalerà panorami mozzafiato.

Al rientro ci si sposta al sito archeologico di Bostel, che rappresenta una delle prime testimonianze abitative dell’Altopiano e dove, per chi ha piacere, ci sarà la possibilità di fare una visita guidata con un archeologo…Un affascinante tuffo nel passato tra storia e natura!

Sabato 7 maggio

Dalle ore 10:00 alle ore 15:30

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 350 m

Chi Può Partecipare

Adulti e famiglie con bambini dai 10 anni in su abituati al cammino.

Abbigliamento e Attrezzatura

Indumenti adatti alla stagione (consigliamo di vestirsi a strati)

scarpe da trekking

zaino

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

snack

acqua

medicine personali

Luogo di Ritrovo

Ore 10:00 al Parcheggio scoperto - Via Roma, 81, 36010 Rotzo VI

https://goo.gl/maps/nwgySTjhqJb8jHkB7

Quota

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis

La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

visita di un'ora al Bostel con archeologo: € 4,00

Chi Accompagnerà

Alex Pilo - Guida Ambientale Escursionistica

Chiara Caratti - Organizzatrice e Accompagnatrice turistica

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343