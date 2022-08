Alpe di Campogrosso: escursione gratuita sul Carega

Come si crea una community per donne appassionate di montagna? Come si diventa un Accompagnatore di Media Montagna?

Sabato 3 Settembre 2022 il Rifugio Campogrosso ospita un incontro con il blog Donne di Montagna

A seguire un’escursione sul Carega per scoprire le Piccole Dolomiti e l’esperienza di Donne di Montagna.

L’escursione sarà guidata dall’Accompagnatore di Media Montagna Marzia Bortolameotti, blogger, giornalista e fondatrice della community.

Si raggiungerà Cima Carega passando per il sottogruppo del Fumante ammirando così le guglie modellate dalla natura. Un appagante percorso panoramico che vi porterà a Bocchetta Fondi per poi proseguire e raggiungere la vetta del Carega ammirando così la bellezza del panorama che va dal Pasubio fino alla Lessinia. Per la discesa si ritorna da Bocchetta Fondi seguendo l'omonimo boale per rientrare al Rifugio Campogrosso.



Partenza ore 9.00 dal Rifugio Campogrosso.

Dislivello: +/- 900m

Distanza: 12km

Tempo: 7h a/r

Difficoltà: EE

La partecipazione è gratuita.

E’ richiesta la prenotazione al seguente link:

? https://forms.gle/LurLaqRTfhAg28JCA

Informazioni e richieste: 0445 1920468

info@rifugiocampogrosso.com