Escursione all'Alpe Cimbra: chi più in alto sale, più lontano vede

Con un facile percorso che parte da Malga Zochi, si salgono i dolci pendii della Rivetta per giungere al punto panoramico della Baita del Neff. Dai suoi 1550 metri si gode un bellissimo panorama sulle Dolomiti di Brenta, l’Altopiano dei Fiorentini e le cime dell’Altopiano di Asiago. L'itinerario prosegue per prati e boschi che costeggiano la piana di Vezzena, dove, passo dopo passo verrà raccontata la storia e la natura di questi luoghi che ieri come oggi regalano prodotti eccezionali come i formaggi di malga. Dal displuvio della piana, nascono due torrenti, l’Assa e il Valscura, seguendo questo rio, si rientra velocemente a Malga Zochi.

Chi vuole al termine dell’escursione può fermarsi a cena in malga.

17 LUGLIO 2021 SABATO ALLE ORE 16:30

Alpe Cimbra: chi più in alto sale, più lontano vede…

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Cena: Piatto del malghese, bibita e caffe’ a 18€. Solo piatto e bibita a 15€

RITROVO: ore 16.30 Malga Zochi